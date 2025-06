La situazione di criticità del passaggio a livello di via Milano è stata analizzata dall’assessore alla Viabilità Luca Zanacchi, rispondendo ad un’interrogazione del consigliere comunale Luca Fedeli. Zanacchi ha anche elencato i prossimi interventi in programma sul tema dei passaggi a livello e della viabilità ferroviaria.

A partire dai tempi di chiusura e attesa, che “sono dettati da norme di sicurezza del Ministero delle Infrastrutture e di esclusiva competenza di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi)”.

“Nel tempo si sono strutturate e consolidate interlocuzioni importanti con i rappresentanti di Rfi” continua l’assessore. “Interlocuzioni che hanno trattato diversi e importanti temi legati alla sicurezza dei cittadini e allo sviluppo del trasporto ferroviario all’interno del Comune di Cremona e non solo.

Temi come la messa in sicurezza delle piante sulla scarpata di Via Bergamo e non solo, le lavorazioni all’interno del cantiere di Rfi in via della Vecchia Dogana che nel tempo ha impegnato l’Amministrazione e il Comitato di Quartiere nel monitoraggio delle lavorazioni e degli impatti che questo ha generato sulla qualità di vita dei residenti, fino ad arrivare alle importanti interlocuzioni relative al raddoppio ferroviario della linea Milano-Mantova che ha molto impegnato l’Amministrazione e Rfi in percorsi di condivisione con il territorio, cittadinanza, comitati di quartiere e Amministrazioni confinanti.

Questo senza dimenticare il percorso condiviso che ha portato alla strutturazione del progetto di riqualifica della stazione e del piazzale Tramvie candidato al bando intermodale per il quale siamo in attesa di conoscere l’esito dell’istruttoria.

In queste importanti relazioni il tema del passaggio a livello di via Milano e le tempistiche di chiusura dello stesso si contestualizzano all’interno di ordinarie attività della linea Cremona­ Fidenza e Cremona -Piacenza. Sempre con Rfi stiamo lavorando per la riattivazione della tratta Cremona-Piacenza. Si segnala anche che nel 2023 il passaggio a livello è stato oggetto di riqualifica con il rifacimento e messa in sicurezza di tutta l’area oggetto di attraversamento”.

Per quanto riguarda la richiesta di eventuali soluzioni strutturali, tecnologiche o organizzative per ridurre l’impatto dei passaggi a livello sul traffico cittadino, avanzata da Fedeli, Zanacchi ha evidenziato che “i passaggi a livello sul territorio comunale sono 5, Via Milano (linea CR-PC), Via Malcantone (linea CR-BS), Via S Quirico (linea CR-BS), Via Rosario (linea CR-BS), Via S Bernardo (linea CR-BS)” e che “in occasione del raddoppio della linea Mantova-Cremona-Codogno, sarà eliminato il passaggio a livello di Cavatigozzi con la realizzazione di un sottopasso in via Stazione. E’ stato richiesto e verrà realizzato anche un sottopasso ciclopedonale in via Picenengo”.

© Riproduzione riservata