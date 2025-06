In seguito alla risposta fornita dall’assessore Zanacchi all’interrogazione presentata dal consigliere comunale Luca Fedeli sul passaggio a livello di via Milano, non tarda la risposta di quest’ultimo.

“Nonostante la spiegazione dettagliata sulle interlocuzioni con Rete Ferroviaria Italiana e sulle normative che regolano i tempi di chiusura, non sono state fornite soluzioni immediate o concrete per ridurre i pesanti disagi che il passaggio a livello continua a provocare quotidianamente ai cittadini e al traffico locale” spiega Fedeli.

“E’ evidente che i tempi di attesa e chiusura siano soggetti a regole di sicurezza stabilite da enti superiori, ma questo non può giustificare una situazione che limita la qualità della vita e rallenta in modo significativo la mobilità dei residenti”.

“Ritengo fondamentale che l’Amministrazione comunale si faccia carico con maggiore determinazione di individuare e proporre misure efficaci, anche di natura tecnologica o organizzativa, che possano mitigare l’impatto di queste criticità sul territorio, nell’attesa di interventi più strutturali” conclude il consigliere. “I cittadini di Cremona meritano risposte rapide e tangibili, non semplici rassicurazioni o rinvii. È urgente passare dalle parole ai fatti, per migliorare concretamente la vivibilità e la sicurezza della nostra città”.

