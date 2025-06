Yamaha celebra 70 anni di passione sulla pista di Varano

ROMA (ITALPRESS) – In occasione del suo settantesimo anniversario Yamaha ha raccolto le voci di chi ha contribuito a rendere il marchio un’icona nel mondo del motorsport: Lin Jarvis, Senior Advisor di Yamaha Motor Racing; Stéphane Peterhansel, il cui nome è legato a doppio filo con quello della Dakar e simbolo di determinazione e perseveranza; Giacomo Agostini, leggenda del motociclismo e quindici volte campione del mondo. Un anniversario che Yamaha ha deciso di celebrare anche con “Spirit of challege, 70 Years, One Legacy”, un evento aperto a tutti che si terrà il 21 giugno sulla pista di Varano de’ Melegari. Il circuito parmense si trasformerà in un grande palcoscenico dedicato alla storia e al futuro di Yamaha. Cinque le aree tematiche, una per ciascuno dei cinque valori essenziali del brand: l’innovazione; l’entusiasmo; la fiducia; le emozioni e i legami. In programma spettacoli, talk e testimonianze di grandi campioni del presente e del passato. Sarà anche possibile partecipare ai test ride e a un concorso speciale dedicato agli appassionati. In palio una XSR900 GP, modello rappresentativo e celebrativo della storia di Yamaha nel mondo racing.

