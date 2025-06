Catania, Mantovano “Governo al lavoro come a Caivano”

CATANIA (ITALPRESS) – “Mentre le forze di polizia continuano a contrastare la criminalità, il governo, in piena intesa con i Comuni e con la Regione, lavora per offrire vere alternative alle piazze di spaccio, creando luoghi di aggregazione sportiva e culturale di alto livello, come già avvenuto a Caivano. L’obiettivo è fornire a bambini, adolescenti e giovani delle opportunità concrete, che li allontanino dall’attrazione esercitata dal crimine, offrendo invece modelli positivi e spazi di crescita”. Lo ha detto a Palazzo degli Elefanti il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, al termine della riunione operativa con il sindaco di Catania, Enrico Trantino, sul progetto Caivano da realizzare a San Cristoforo.

