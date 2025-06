GENOVA (ITALPRESS) – “Sono tanto emozionata, non me l’aspettavo in un esordio europeo. Per me è una emozione unica essere qui con le ragazze reduci da un bellissimo oro olimpico, essere qui con loro è stato magico”. Lo ha detto Sara Kowalczyk dopo la medaglia di bronzo conquistata nella spada agli Europei di scherma in corso di svolgimento a Genova.

