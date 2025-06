Diventare un talento nel mondo delle vendite. Una professione quella dell’account che ha subito profonde trasformazioni, legate in particolare all’avvento del digitale. Per questo CR1 Communication, CremonaOggi, CremaOggi e OglioPoNews hanno messo a punto un percorso per formare giovani talenti nel campo delle vendite. La premessa è che ormai essere account richiede competenze su misura. Ecco allora un percorso strutturato che include formazione iniziale e opportunità di inserimento come Junior Account. Questa è la nostra Sales media Academy!

L’Academy si rivolge a giovani tra i 19 e i 30 anni, diplomati in istituti tecnici (area marketing/ragioneria) o studi liceali, laureati in economia, multimedialità e comunicazione che abbiano una propensione ai rapporti interpersonali, empatia, curiosità e passione.

Il percorso formativo prevede tre fasi. Un primo step in aula: tecnica di vendita; gestione delle comunicazioni telefoniche con clienti e prospect, gestione efficace delle obiezioni, approfondimento delle diverse fasi del processo di vendita e acquisizione di nozioni fondamentali relative alla partita IVA e alla figura professionale dell’agente di commercio. Le fasi successive sono l’affiancamento per la conoscenza dell’azienda e l’affiancamento operativo sul campo con un venditore esperto.

La prima “Sales media Academy” del Gruppo CR1Communications&Unomedia, in partenza ad ottobre 2025, è un’opportunità unica per giovani talenti di entrare nel mondo delle vendite, sviluppare competenze chiave digitali e commerciali e crescere professionalmente all’interno di una realtà dinamica e innovativa.

