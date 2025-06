Nell’ambito delle attività di manutenzione programmata a Cremona, A2a Calore e Servizi informa che sono stati avviati dei lavori sulla rete di teleriscaldamento in via Massarotti, in corrispondenza dell’intersezione con via Trebbia. L’intervento è finalizzato a garantire l’efficienza e la continuità del servizio secondo i più elevati standard di qualità e sicurezza.

Nel corso delle attività, che proseguiranno fino al prossimo 27 giugno, saranno attuate delle modifiche temporanee alla viabilità, concordate con la polizia locale. In ogni fase dell’operazione sarà comunque garantito l’accesso pedonale e carraio alle abitazioni, agli esercizi commerciali e a tutte le proprietà private presenti nell’area, con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto sulle attività quotidiane di residenti e aventi diritto, assicurando la continuità della mobilità locale.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero 800.933387.

