Anche il personale di Arriva Spa, azienda che gestisce il trasporto pubblico di Cremona e provincia, potrebbe aderire allo sciopero promosso dalle organizzazioni sindacali Cub-Sgb-Usb nella giornata di venerdì 20 giugno. Gli autisti incroceranno le braccia per 24 ore, per protestare contro la gestione della spesa pubblica e chiedere maggiori investimenti in sanità, scuola, sicurezza sul lavoro e trasporti.

Il personale viaggiante garantirà il servizio previsto nelle fasce orarie di garanzia. Tuttavia, fa sapere l’azienda, potrebbero non essere effettuate le corse dei servizi di linea gestiti da Arriva Italia dalle ore 5 alle ore 6, dalle ore 9 alle 11.30 e dalle 14.30 a fine servizio.

Il personale amministrativo e di officina garantirà l’intero turno, nel rispetto delle norme vigenti con la

salvaguardia dei servizi minimi essenziali laddove previsto.

“Si precisa che durante l’ultimo sciopero nazionale di 24 ore delle organizzazioni Sindacali del 21 marzo 2025 si è registrata, presso la nostra azienda, un’astensione dai turni di lavoro del personale viaggiante pari a 0%” fa sapere l’azienda.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti: 035 289000 – 02 84121000

