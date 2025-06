Sinistra Italiana Cremona esprime pieno sostegno allo sciopero nazionale di 8 ore indetto da FIOM CGIL, FIM CISL e UILM per venerdì 20 giugno, con manifestazioni regionali in tutta Italia.

Le rivendicazioni delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici – dal rinnovo del contratto nazionale all’aumento dei salari, dalla riduzione dell’orario di lavoro alla difesa dell’occupazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro – sono battaglie giuste e urgenti, che parlano anche al nostro territorio.

In un contesto di crescente precarietà, salari bassi e profitti che si concentrano sempre più in poche mani, è indispensabile rimettere al centro la dignità del lavoro e il protagonismo sindacale. L’industria metalmeccanica è una colonna portante dell’economia, anche nel nostro territorio: non può reggersi sullo sfruttamento, sulla compressione dei diritti, né sull’abbandono delle politiche industriali.

Contratti scaduti, salari fermi e carichi di lavoro sempre più insostenibili sono diventati la normalità in troppi settori. È ora di dire basta a un sistema che pretende tutto da chi lavora, ma restituisce sempre meno. Un sistema che costruisce profitti sulla pelle di chi ogni giorno crea davvero valore, con le proprie mani, con il proprio tempo, con la propria vita. È un modello che non regge più e che non possiamo più accettare. Chi lavora ha diritto a risposte, tutele, aumenti salariali, sicurezza e dignità. Lo chiedono con forza le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici, e lo stanno chiedendo anche quelli delle telecomunicazioni, in sciopero per sbloccare un contratto fermo da oltre due anni. È il momento di ascoltare il mondo del lavoro, non di ignorarlo.

Paolo Losco, segretario provinciale Sinistra Italiana Cremona

© Riproduzione riservata