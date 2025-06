Europei scherma, Mazzone “A Genova una bella figura, è andata bene”

GENOVA (ITALPRESS) – “E’ andata bene in termini organizzativi. La doppia diretta tv l’abbiamo voluta fortemente come Federscherma, non può essere che viviamo di visibilità ogni quattro anni per le Olimpiadi, è inaccettabile tutto questo. Abbiamo atleti che sono begli esempi da proporre, attraverso le loro storie potremo far crescere la scherma”. Lo ha detto il presidente della Federscherma, Luigi Mazzone, a margine della conferenza stampa in cui è stato tracciato il bilancio degli Europei di Genova. “A Genova è andata bene, la location è fantastica, è andato veramente tutto benissimo. Dopo i Mondiali di Milano del 2023 oggi abbiamo fatto una gran bella figura a livello di Italia. Senza nulla togliere al calcio, perché non possiamo avere 400-500 mila tesserati in Italia? Prima di far uscire fuori nuovi sport, scopriamo la scherma”, ha aggiunto.

gm/mca1

(Fonte video: Federscherma)