Giovani, al via il Festival della Restanza e della Tornanza

ROMA (ITALPRESS) – Porre al centro i giovani, il futuro delle aree interne e la ricostruzione non solo fisica, ma anche sociale e culturale del Centro Italia. Questo l’obiettivo della prima edizione del Festival della Restanza e della Tornanza, in programma dal 20 al 22 giugno a Colli del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, presso il Parco della Pace. L’iniziativa è stata illustrata nella sala stampa di Palazzo Chigi alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del Commissario Straordinario alla Ricostruzione Guido Castelli e del giornalista e direttore artistico Stefano Zurlo.

