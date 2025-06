Ultima conviviale per il presidente Emanuele Fazzi del Lions Club Cremona Europea che martedì 17 giugno ha concluso i due anni di mandato con il consueto passaggio delle cariche e la tradizionale consegna del “martelletto”. Fazzi ha ringraziato tutti i soci per la fiducia dimostrata per ben due anni consecutivi dicendosi arricchito da questa importante esperienza caratterizzata da un confronto continuo con il Consiglio direttivo, che ha affrontato tutte le sfide con spirito di genuina collaborazione.

Il presidente uscente ha sottolineato, con sentita gratitudine, come il lavoro di squadra e il dialogo siano stati fondamentali per raggiungere gli obiettivi comuni. Fazzi ha inoltre presentato il nuovo presidente Emanuele Bettini e il Consiglio direttivo, esortando i soci a proseguire sulla strada dell’ascolto, del confronto e del cambiamento, certo che il Lions Club Cremona Europea raggiungerà sempre nuovi e sfidanti traguardi. Bettini, onorato dalla fiducia espressa dai soci, ha confermato il proprio impegno nei confronti del Club e della comunità con profondo senso di responsabilità e di etica lionistica.

La serata è stata allietata dalla consegna di una targa di riconoscimento al socio Onorario Mino Galliani per la dedizione, l’impegno e lo spirito di servizio dimostrato in questi anni.

La serata si è conclusa con una piacevole sorpresa: l’arrivo inaspettato di Simone Ortello, un socio “storico” del Club che vive lontano da Cremona, che ha prodotto e donato un video per ripercorrere tutti insieme questi due anni di mandato del presidente Fazzi. Sullo schermo sono comparsi tutti i Service organizzati, i nuovi e i vecchi soci, gli articoli di stampa, le conviviali, i divertenti “dietro le quinte”, i momenti di sconforto, di amicizia e di allegria.

