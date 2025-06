Medio Oriente, Tajani “Nessun pericolo imminente per nostri militari”

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – “La situazione è preoccupante in generale, ma non abbiamo pericoli imminenti per i nostri militari”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Taormina, rispondendo ai cronisti in merito a eventuali pericoli per i militari italiani nel Medioriente, aggiungendo che “sono circa 2500 i soldati impegnati in quell’area”. “Stiamo lavorando per facilitare l’uscita sia da Teheran sia da Israele dei nostri connazionali che intendono lasciare questi Paesi. Stiamo organizzando dei voli charter che sono attualmente a pagamento, perché non si tratta di evacuazione, ma soltanto di un aiuto di coordinamento per lasciare sia l’Iran sia l’Israele per gli italiani che intendono farlo”, ha aggiunto.

