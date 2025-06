L’Università Cattolica del Sacro Cuore avanza nella classifica dei migliori atenei al mondo, posizionandosi 409esima nel QS World University Rankings 2026. Nella graduatoria mondiale elaborata dall’analista Quacquarelli Symonds e dedicata all’istruzione universitaria, l’Ateneo scala ben 33 posizioni rispetto allo scorso anno, confermando la crescita della sua reputazione internazionale, oltre che nazionale.

Come emerge dalla sintesi dei dati pubblicati da QS l’avanzamento dell’Università Cattolica è “trainato da progressi significativi in due indicatori chiave della ricerca: un salto di 101 posizioni per Citazioni per Docente (ora 466ª) e un guadagno di 136 posizioni per Rete di Ricerca Internazionale, che le consente di entrare nella top 500 anche in questo ambito (492ª)”. La Cattolica è “l’ateneo Italiano che migliora di più in questa metrica”. Un trend positivo che, registrato già da alcuni anni, ha consentito alla Cattolica di guadagnare gradualmente posizioni ottenendo in questa edizione il miglior risultato globale dell’ultimo decennio.

L’Università Cattolica conferma il suo migliore piazzamento nell’Employer Reputation, classificandosi 311esima nel ranking mondiale. Questo indicatore si basa su un’ampia survey condotta tra migliaia di professionisti di diversi settori, chiamati a indicare gli atenei da cui provengono i laureati più qualificati e competenti.

«Questi risultati, che gli stessi analisti QS qualificano come un ‘sensazionale’ miglioramento negli indicatori relativi alla ricerca, sono una conferma del grande lavoro scientifico della nostra comunità accademica in tutte le sedi», commenta il Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Elena Beccalli. “Il nostro impegno è infatti continuare a rafforzare la missione di research university, in grado di generare impatto e dare un contributo sostanziale all’avanzamento del sapere. È una grande soddisfazione vedere tradotto in questo posizionamento a livello globale il nostro ambizioso obiettivo di fare del nostro Ateneo la migliore Università per il mondo”.

Quest’anno il QS World University Rankings 2026 ha valutato 8.468 università nel mondo, di cui 1.501 sono entrate a far parte della classifica. I Paesi rappresentati sono 106.

La classifica si basa su nove indicatori: reputazione accademica (Academic Reputation); citazioni per ricercatore/docente (Citations per Faculty); reputazione dei datori di lavoro (Employer Reputation); esiti occupazionali (Employment Outcomes); rapporto docenti/studenti (Faculty Student Ratio); proporzione docenti internazionali (International Faculty); rete di ricerca internazionale (International Research Network); proporzione studenti internazionali (International Students); sostenibilità (Sustainability).

© Riproduzione riservata