Tumori del sangue, Ail rinforza il sostegno alla ricerca scientifica

ROMA (ITALPRESS) – In Italia oltre 500mila persone convivono con un tumore del sangue, con circa 30mila diagnosi ogni anno. Numeri importanti, ma che fanno meno paura grazie ai progressi della ricerca scientifica e al sostegno fornito da Ail, con progetti innovativi su terapie CAR-T e studi internazionali su leucemie e mielodisplasie. Se ne è parlato a Roma, nel corso di una conferenza stampa in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro Leucemie, Linfomi e Mieloma.

