Auto contro monopattino a incrocio, morto 26enne a Milano

(Adnkronos) – Incidente mortale nella notte a Milano. La vittima è un ragazzo di 26 anni, che in monopattino stava percorrendo corso Sempione in direzione Arco della Pace, quando verso le 3.30, a un incrocio con semaforo che a quell’ora è lampeggiante, è stato urtato da un’auto che arrivava a velocità sostenuta da via Canova in direzione Elvezia. Dopo lo scontro il ragazzo è stato sbalzato per diversi metri, andando a finire contro il cordolo dello spartitraffico. Portato in ospedale in gravi condizioni, il 26enne, nato a Milano e residente e Cinisello Balsamo, nell’hinterland, è morto poco dopo. Sul posto è ritrovato dalla polizia locale un casco, non è chiaro se la vittima lo avesse indossato e allacciato.