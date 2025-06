A Cremona ci sono 399 alloggi di edilizia residenziale pubblica non assegnati: a fornire il dato è l’assessore Paolo Carletti, rispondendo ad un’interrogazione presentata dal consigliere comunale Maria Vittoria Ceraso. Una situazione che, come dimostrano i numeri resi noti, è andata peggiorando negli ultimi 10 anni: se nel 2014, infatti, gli alloggi non assegnati erano 178, nel tempo il trend è stato di crescita più o meno costante, soprattutto a partire dal 2017.

La situazione dipende dallo stato di manutenzione delle abitazioni: 375, infatti, presentano “problemi di natura edilizia” scrive l’assessore. Altri 24 “sono in corso di assegnazione in base alla graduatoria da avviso 2024, per mobilità d’ufficio e per assegnazione di emergenza quali alloggi dei servizi abitativi transitori”.

I problemi di natura edilizia in alcuni casi sono importanti, considerando che 325 degli appartamenti risultano essere “in stato di inagibilità”.

Il Comune sta lavorando per ripristinare la situazione, ma ovviamente i costi sono importanti. “Attualmente gli alloggi in corso di riqualificazione sono 50: 14 in via Vecchia, 1O in via Valdipado, 1O in via Caudana, 6 in via Allende, 5 in via Caudana, 5 in via Giuseppina” spiega ancora Carletti. “Saranno pronti entro il primo Semestre 2026”.

Per il resto non sono previsti ulteriori interventi di riqualificazione, “in attesa di variazioni di Bilancio e in attesa della restituzione di uno studio commissionato dall’Amministrazione Comunale sulle prospettive dell’Abitare a Cremona“.

Complessivamente, ad oggi, “potrebbero tornare agibili 35 alloggi con interventi di manutenzione ordinaria (importo stimato di 413.000 euro), 78 alloggi con interventi di manutenzione straordinaria (importo stimato di 1.560.000 euro), 188 alloggi con interventi di ristrutturazione (importo stimato di 11.280.000 euro)”.

LaBos

