Rendere l’apprendimento degli studenti più stimolante, promuovere l’educazione ambientale con un focus sul fiume Po e offrire strumenti coinvolgenti e approfondimenti che possano arricchire il percorso didattico: sono gli ambiziosi obiettivi di FluvioLab, la nuova piattaforma educativa online ideata da Adbpo – l’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po – con il supporto tecnico di Achab per incentivare le attività didattiche in aula e a distanza del progetto PoSalvaMare.

Completamente gratuita, FluvioLab mette a disposizione contenuti didattici per le scuole dalla primaria alla secondaria di II grado del distretto del fiume Po. Le tematiche trattate comprendono: il fiume Po; la risorsa idrica, la lotta alla dispersione della plastica nell’ambiente, la sostenibilità ambientale e gli obiettivi dell’Agenda 2030. La piattaforma offre vari materiali digitali, tra cui: video didattici, lezioni e cartoni animati, letture animate, giochi interattivi e quiz materiali didattici scaricabili, pensati per supportare le attività in classe con gli studenti.

Inoltre, per garantire una maggiore accessibilità e inclusività, alcuni contenuti sono disponibili anche in lingua inglese, offrendo così l’opportunità di sviluppare competenze multilingue.

Le scuole che intendono iscriversi devono visitare il sito web FluvioLab, cliccare su “Registrati” e completare il form di iscrizione. In pochi passaggi si potrà avere accesso alle risorse ed esplorare i materiali didattici per il percorso educativo; inoltre, attraverso il pannello di controllo, sarà possibile per i docenti monitorare il progresso degli alunni, visualizzando i risultati dei test e lo stato di avanzamento dei contenuti.

PoSalvaMare, progetto per la riduzione e il recupero dei rifiuti plastici nei corsi d’acqua del distretto del Po, appoggia la Eu Mission Restore our Ocean and Waters by 2030 ed è finanziato dalle risorse che il Mase ha messo disposizione di tutte le Autorità di bacino distrettuali nazionali. Istituito con l’obiettivo generale di migliorare la qualità delle acque del bacino del Po e del Canalbianco, riducendo la quantità di rifiuti plastici trasportati fino al Mar Adriatico, vede direttamente coinvolti, per il distretto idrografico del fiume Po: Adbpo, Università degli Studi di Padova, Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, Legambiente, Plastic Free, Achab, AIPo e Infrastrutture Venete, con il patrocinio e collaborazione delle Riserve MaB Unesco presenti lungo il fiume Po.

