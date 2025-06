Il 30 maggio si è tenuta l’Assemblea Ordinaria ed elettiva di ANCE Cremona che ha eletto il presidente e il Consiglio Generale dell’Associazione per il quadriennio 2025-2029.

Alla guida dell’Associazione è stato eletto l’architetto Giovanni Musoni, titolare dell’impresa Musoni Renzo di Musoni Giovanni & C. snc con sede a Cremona. Accanto a lui, il Consiglio Generale è così composto:

• Vice Presidente: Paolo Lauro Beltrami – Edilsuolo srl, Cremona

• Vice Presidente: Margherita Zanenga – Progetto & Costruzione srl, Fiesco

• Tesoriere: Silvano Gambarini – Gambarini Costruzioni srl, Trescore Cremasco

• Consiglieri:

o Fabio Bettoni – Bettoni Giovanni & C. snc, Annicco

o Nicola Giancamillo Bonioli – Bonedil srl, Gadesco Pieve Delmona

o Gianfranco Ciboldi – Concesa di Ciboldi Geometra Gianfranco & C. snc, Soresina

o Davide Ferrari – Mondo Pavimenti srl, Soresina

o Stefano Zuccherofino – Zuccherofino Costruzioni di Fabio Zuccherofino & C. sas, Cremona

Past President: Carlo Paolo Beltrami – Paolo Beltrami Costruzioni spa, Paderno Ponchielli.

A completare il quadro delle cariche sociali, nella seduta del 19 giugno il Consiglio Generale ha provveduto alla nomina dei Presidenti degli Enti bilaterali di sistema, designando le seguenti figure:

• Presidente Cassa Edile di Cremona: Nicola Giancamillo Bonioli – Bonedil srl, Gadesco Pieve Delmona

• Scuola Edile Cremonese-CPT: Eugenio Villa – La Cometa di Villa Geom. Eugenio e C. sas, Castelverde

Musoni riveste anche il ruolo di consigliere Ance Lombardia, Componente Consiglio Generale ANCE e Consigliere presso l’Associazione Industriali della provincia di Cremona.

Paolo Lauro Beltrami è presidente Gruppo Giovani Ance Lombardia e componente del Consiglio di Presidenza Ance Lombardia. Carlo Paolo Beltrami ha l’incarico di garante contabile di Ance Lombardia ed è Consigliere della Camera di

Commercio di Cremona-Mantova-Pavia.

Ance Cremona nasce nel 1946 ed è l’Associazione imprenditoriale che rappresenta le imprese della provincia di Cremona di qualunque dimensione che operano nel campo delle costruzioni.

Obiettivo di ANCE Cremona è contribuire alla crescita economica del settore, all’occupazione ed allo sviluppo di un sistema avanzato che consenta al nostro Paese di far fronte alle sempre più impegnative sfide del mercato globale.

© Riproduzione riservata