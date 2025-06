In occasione dell’anniversario della visita di papa Francesco a Bozzolo, alla tomba di don Primo Mazzolari il 20 giugno 2017, CR1 riproporrà questa sera lo speciale realizzato proprio in occasione di quella memorable giornata – l’unica, in diocesi di Cremona effettuata dal Santo Padre scomparso lo scorso aprile – che vide la comunità cremonese – mantovana stringersi attorno al pontefice.

L’appuntamento è alle ore 20:25, su CR1, canale 19 digitale terrestre.

