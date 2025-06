Da lunedì 23 giugno iniziano gli interventi straordinari di asfaltatura finanziati dall’Amministrazione comunale. E’ questa una prima tranche che vede la realizzazione di lavori per un ammontare complessivo di 1,2 milioni di euro e la sistemazione di 24.400 metri quadrati di superficie stradale. La programmazione è stata definita proprio in questi giorni.

In particolare, le asfaltature riguardano la via Mantova, nel tratto compreso nel tratto compreso tra la rotatoria di Corte de’ Monaci e lo svincolo A21. In questo caso i lavori, che saranno effettuati di giorno, dal 23 al 27 giugno, riguardano una superficie complessiva di 6200 metri quadrati.

Dal 30 giugno al 2 luglio sarà riasfaltata via Postumia, tra piazza Somenzi e l’incrocio con via Palosca, esclusa l’area tra il civico 79 e il civico 81 in quanto interessata da opere di urbanizzazione, per una superficie complessiva di 7750 mq.

Sarà poi la volta della rotatoria tra via delle Vigne-via delle Viole dove, dal 3 al 4 luglio, in orario diurno, sarà posato l’asfalto su un tratto di 2200 mq.

Sempre nel mese di luglio, dal 7 all’11, in orario notturno, si procederà all’asfaltatura della rotatoria di via Castelleone, zona Ipercoop (anello e strada di immissione dall’ex statale 415 (3.800 metri quadrati).

Dal 14 al 18 luglio, in orario diurno, i lavori riguarderanno la tangenziale (via Nazario Sauro) tra gli svincoli di uscita su via Brescia e su via Bergamo, in entrambe le direzioni, per una superficie complessiva di 4400 mq.

Oltre a questi interventi, sono già stati autorizzati dal Comune i lavori per il ripristino del manto di tratti di vie e strade dove sono stati eseguiti lavori: in questo caso le nuove asfaltature riguardano una superficie di 26.800 mq. Si tratta di attività in capo alle diverse aziende autorizzate alla manomissione del suolo e alla manutenzione dei sottoservizi, attività monitorate dai tecnici di AEM S.p.A.

Questi ripristini saranno fatti tra i mesi di giugno e luglio, mentre sono in programmazione e ancora da quantificare altri ripristini che verranno realizzati nei mesi di agosto e settembre. In questo modo saranno sistemate, in via definitiva, importanti porzioni di vie e strade cittadine dove sono state avvenute, tempo addietro, manutenzioni del sottosuolo. Pertanto, con i lavori programmati per i mesi di giugno e luglio dal Comune e con i ripristini, si arriverà ad oltre 51.000 mq complessivi di nuove asfaltature.

“Ringrazio i tecnici del Servizio Viabilità, Suolo e Sottosuolo del Comune e di AEM S.p.A. per il lavoro di monitoraggio, rilevazione e programmazione delle asfaltature. Un ringraziamento anche per il lavoro certosino di controllo dei tanti ripristini temporanei che in questa stagione estiva vedranno la loro trasformazione in asfaltature definitive”, dichiara l’assessore alla Mobilità Luca Zanacchi, che aggiunge: “L’Amministrazione comunale ha deciso di investire risorse nelle manutenzioni straordinarie stradali a beneficio della sicurezza, come risposta concreta alle richieste dei cittadini.

Grazie al controllo e alla pianificazione dei ripristini stradali siamo in grado di mettere in atto in città un cospicua mole di asfaltature. Sarà cura dell’Amministrazione aggiornare sui prossimi ripristini che saranno eseguiti nei mesi di agosto e settembre e al momento in via di definizione. Gli interventi potranno causare disagi alla circolazione, anche a causa della necessità di regolamentare, in alcune fasi, la circolazione stradale a senso unico alternato. Per questo ci si scusa, tenendo presente che, in ogni caso, verrà però sempre garantito l’accesso alle proprietà laterali”.

