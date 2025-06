Piano Mattei, Meloni “Rafforzare l’Africa significa rafforzare l’Ue”

ROMA (ITALPRESS) – “Crediamo che l’Africa sia un continente nel quale si gioca il nostro futuro. Crediamo che rafforzare l’Africa significhi rafforzare anche l’Europa, costruire insieme le condizioni per una stabilità comune”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aprendo i lavori di “The Mattei Planfor Africa and the Global Gateway A common effort with the African Continent”.

sat/gsl

(Fonte video: Commissione Europea)