Due serate pubbliche per presentare alla cittadinanza la comunità energetica rinnovabile “Fondazione CER Solidale Elettra” che, promossa nell’ambito del progetto delle Comunità Energetiche Rinnovabili della Diocesi di Cremona, coinvolge i territori di Castelverde, Casalbuttano, Olmeneta, Paderno Ponchielli, Corte de’ Frati, Persico Dosimo, Pontevico, Pozzaglio e Robecco d’Oglio.

Un progetto che, garantendo incentivi economici a chi aderisce, permette di contribuire al raggiungimento dei target europei in termini di lotta ai cambiamenti climatici e, nello stesso tempo, cercare di ridurre la “povertà energetica” di singoli e famiglie del territorio.

Un’occasione per conoscere meglio il progetto, approfondire il funzionamento della CER e analizzare le possibilità di adesione da parte di singoli, famiglie e aziende del territorio sarà offerta nelle assemblee pubbliche in programma martedì 24 giugno a Castelverde e la sera seguente a Corte de’ Cortesi. Gli incontri sono rivolti a quanti – famiglie, imprese ed enti del terzo settore – nei rispettivi territori sono interessati al tema, anche in vista di un possibile coinvolgimento.

L’assemblea pubblica di presentazione della CER Solidale Elettra promossa dal Comune e dalla Parrocchia di Castelverde si terrà alle ore 21 di martedì 24 giugno nella Sala Consiliare del Comune.

Dopo il saluto del sindaco Graziella Locci e di don Claudio Rasoli, presidente della Fondazione Opera Pia SS. Redentore e anche a nome della Parrocchia, (i tre gli enti sono soci fondatori della CER Solidale Elettra) interverranno l’ingegner Giuseppe Dasti (coordinatore del Progetto CER della Diocesi di Cremona) e per conto della Fondazione CER Solidale Elettra il vicepresidente Duilio Villa.

L’incontro a Corte de’ Cortesi con Cignone si terrà mercoledì 25 giugno, alle 21, nell’oratorio parrocchiale.

Dopo il saluto del sindaco Maurizio Romanenghi, interverranno il coordinatore del progetto CER diocesano, Giuseppe Dasti, e il presidente della Fondazione CER Solidale Elettra, Franco Albertoni.

La Fondazione CER Solidale Elettra, con sede a Castelverde, è stata costituita da 13 enti (sottesi a due cabine primarie): i Comuni di Castelverde, Casalbuttano ed Uniti, Olmeneta, Paderno Ponchielli, Corte de’ Frati, Persico Dosimo e Pozzaglio ed Uniti; le Parrocchie di Castelverde, Casalbuttano, Paderno Ponchielli e Corte de’ Frati; la Fondazione Opera Pia SS. Redentore di Castelverde; la Cooperativa Nazareth di Persico Dosimo.

Le due assemblee pubbliche in programma a Castelverde e Corte de’ Cortesi fanno seguito a quelle che, nelle scorse settimane, già si sono tenute negli altri comuni interessati dalla CER Solidale Elettra: Casalbuttano, Persico Dosimo, Corte de’ Frati, Paderno Ponchielli, Olmeneta, Pozzaglio, Robecco d’Oglio e Pontevico.

Maggiori informazioni sul progetto CER della Diocesi di Cremona sono disponibili sul sito internet dedicato (www.cersolidaliets.it o www.cerelettra.it ), attraverso cui è possibile approfondire il tema delle comunità energetiche rinnovabili, scoprendo nei dettagli l’inquadramento giuridico e il funzionamento delle Fondazioni, le aree di copertura, i benefici fiscali e sociali dell’iniziativa, oltre che formalizzare la propria manifestazione di interesse.

