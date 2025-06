Grande festa nel Parco Albero della Libertà del quartiere Villetta a Cremona. Il progetto nasce dall’idea del comitato di Quartiere 11 con l’intento di riqualificare lo spazio verde pubblico al centro del quartiere. L’idea iniziale ha dato il via ad un progetto generativo che vede il coinvolgimento di diversi attori della comunità. Quest’anno i protagonisti della riqualificazione del parco sono stati i bambini di cinque anni della Scuola Infanzia Villetta.

“Sono 34 i bambini che hanno realizzato dei disegni sul rispetto del parco e su cosa si può fare nel parco. Per esempio hanno pensato che al parco quando si mangia una merendina poi si butta la cartaccia nel cestino oppure ci sono i giochi nuovi, si rispettano, non si prendono a calci e tante altre piccole azioni che poi sono diventati dei pannelli e rimarranno qua al parco in maniera permanente sul viale” ha raccontato la presidente del comitato di quartiere Beatrice Baldricchi.

“E’ stata introdotta una casetta del bookcrossing fatta a più mani da vari volontari e terminata dalla casa circondariale di Cremona ad altezza bambini, in modo tale che possano prendere i libri che piacciono, riportarli a casa, portarne degli altri per farli circolare. E’ stata una bella giornata, molto calda però è bello vedere la partecipazione di un quartiere così giovane” ha detto soddisfatta la presidente.

Per l’Amministrazione insieme al sindaco Andrea Virgilio presente anche la vicesindaco, assessore ai quartieri Francesca Romagnoli: “E’ una bella iniziativa, questa nel Parco Albero della Libertà. Tanti bambini che sono della scuola dell’infanzia hanno realizzato i disegni su quello che vogliono quando vengono al parco, su quello che vorrebbero è la prosecuzione del progetto già iniziato lo scorso anno. Con l’inaugurazione della casetta del bookcrossing diciamo che il parco è quasi completo. Manca ancora qualcosa per gli adulti ma vedremo che cosa fare. Anche per le persone con un’età un po’ più avanzata che magari vengono al parco per riposare, per leggere troveremo altre cose da fare” sostiene l’assessore.

