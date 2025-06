I Carabinieri della Stazione di Soresina hanno denunciato per detenzione e spaccio di stupefacenti un uomo di 24 anni, con precedenti, trovato in possesso di 8 grammi di cocaina e 2 grammi di hascisc, confezionate in 15 dosi.

Nella notte di venerdì, intorno all’1.30, durante un ordinario controllo del territorio i militari hanno notato in via Leonardo da Vinci una ragazza ed un ragazzo che, con un atteggiamento ritenuto sospetto, tentavano di allontanarsi alla vista della pattuglia.

Immediatamente raggiunti, i due sono stati controllati ed identificati: la ragazza ha consegnato spontaneamente una dose di cocaina; i Carabinieri hanno invece dovuto perquisire il 24enne, trovando nel borsello 15 dosi confezionate di cocaina e hascisc, pronte per il successivo spaccio.

I ragazzi, sono stati accompagnati in caserma a Soresina, dove gli stupefacenti sono stati sequestrati; si è inoltre accertato che poco prima il 24enne aveva ceduto la dose di cocaina alla ragazza, segnalata alla Prefettura di Cremona quale assuntrice. L’uomo invece è stato denunciato per detenzione e spaccio di droga alla Procura della Repubblica di Cremona.

© Riproduzione riservata