Grande successo per la quindicesima edizione del “Classics’Streetball Memorial Robi Telli” che, per la prima volta e in via del tutto eccezionale, è andato in scena al Parco delle Colonie Padane. Dopo le partite dei tornei Under 17 e Under 19, andate in scena nella giornata di venerdì 20 giugno, il sabato ha visto sfidarsi le 28 squadre iscritte al torneo Senior. Anche quest’anno il livello di competitività è stato alto, con formazioni in arrivo anche da altre province.

Quest’anno hanno unito le forze il Memorial Miky Barcella e il Memorial Robi Telli, creando un unico circuito: la 3xCRE Gold League. Le finaliste si sfideranno nella serata del 3 luglio nel pieno centro di Cremona, nel contesto dei Giovedì d’estate. Una serata che prevede anche la vendita benefica di magliette per sostenere la ricerca.

Tornando al Memorial Telli, il fascino è sempre lo stesso, sin dal 2008, quando tutto iniziò. Un’occasione importante per ricordare il giovane Roberto Telli, che perse la vita il 9 gennaio del 2008 in un tragico incidente.

Grande l’affluenza alle Colonie Padane, con il torneo andato in scena attorno a una bellissima cornice di pubblico, assieme al torneo di Green Volley. Il tutto è stato organizzato come sempre alla perfezione dall’associazione “Gli amici di Robi”, che ha schierato per l’occasione più di un centinaio di volontari.

Il torneo ha fornito anche l’occasione per raccogliere fondi a favore di “FamigliaSempre”, associazione no profit che opera prevalentemente in Kenya. Presente al Parco delle Colonie Padane anche uno stand informativo di “Medici senza frontiere”. Aspetto da sottolineare la collaborazione tra il Memorial Telli e gli studenti del Corso di laurea in Fisioterapia. La lunga notte del “Party Hard”, con festa, musica, bar e dj ha chiuso la quindicesima edizione della manifestazione.

Mauro Maffezzoni

