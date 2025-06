La città di Pandino si prepara ad accogliere il suo evento più celebre, che dal 2017 sta spopolando nel Cremasco. Panda Pandino arriva alla sua ottava edizione, e questo weekend si prende tutta la scena. Dopo la vigilia del venerdì sera, dove dalle 18 è stata allestita l’area food e la sera hanno suonato i The Sunny Boys, da questa mattina sono arrivate le prime Panda da tutto il mondo.

Nell’Arena del Castello, infatti, alle 11 è cominciato il ritrovo del celebre modello della Fiat, tutte personalizzate e uniche nel loro genere. Nel primo pomeriggio è cominciato il tour per la zona, il “Panda Giro”: una sfilata tra le strade secondarie dei paesi del Cremasco, giusto per scaldare i motori e regalare la passerella delle auto già arrivate in città.

Il clou, però, sarà domenica: alle 8 aprirà il raduno ufficiale e sono attese tutti i tipi di Panda provenienti da ogni parte d’Italia; mentre dalle 9 comincerà lo show con la mostra e grandi ospiti ad assistere. Infine, l’evento si chiuderà nel pomeriggio con le premiazioni finali.

Riccardo Lionetto

