Un guasto irreparabile ha messo fuori uso una delle ambulanze della Croce Verde di Cremona che ora fa un appello a tutti i cittadini per raccogliere i fondi necessari all’acquisto di un nuovo mezzo. Servono almeno 70 mila euro per poter continuare i servizi che vengono effettuati quotidianamente con tanta competenza e passione dai volontari.

“L’anno scorso avevamo già cambiato cinque dei nostri sette mezzi e proprio questa rottura non ci voleva, perché speravamo che l’ambulanza non ci abbandonasse per un po’ di tempo” racconta Simone di Dio, presidente della Croce Verde di Cremona. “Per Croce Verde affrontare una spesa di questo tipo è davvero impegnativo e oneroso e quindi stiamo cercando un aiuto da parte dei cittadini che ci avevano dato già al tempo del Covid un grossissima mano. Molti si sono mossi, siamo arrivati a una cifra di 10 mila euro, però per coprire ancora manca ancora un pezzettino importante” prosegue il presidente.

“Questa ambulanza serve soprattutto per tutti i trasporti che noi facciamo giornalmente: le dimissioni, i trasporti semplici, i nostri dializzati, ma soprattutto i trasporti a lungo raggio. Avendo un mezzo in più possiamo garantire questi servizi. Abbiamo più di 250 manifestazioni fino a settembre e adesso con un mezzo in meno stiamo soffrendo. Le altre associazioni ci stanno dando una mano, l’altro giorno Cremona Soccorso ci ha prestato un’ambulanza” dice Simone di Dio.

“Confidiamo nel buon cuore di tutti i cittadini e degli imprenditori. In particolare se questi volessero contribuire avrebbero degli sgravi molto importanti a livello fiscale”. Ecco come si può contribuire.

IBAN: IT45C0834011400000002153306

Causale: Donazione nuova ambulanza

Oppure con carta o PayPal al link https://gofund.me/8f54ac61

“Non è necessario fare contribuzioni elevate, ma anche piccole donazioni. Se ogni cittadino dovesse donare 10 euro, pensate a quante ne potremmo comprare di ambulanze” fa appello Simone di Dio.

Nicoletta Tosato

© Riproduzione riservata