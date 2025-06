AmCham Italy, Crolla “Dazi Usa al 10% gestibili dalle nostre imprese”

MILANO (ITALPRESS) – “I nostri prodotti sono sempre in prima linea nell’essere valorizzati, gli investimenti americani arrivano nel nostro Paese in maniera sempre più oculata e verticale. Quindi c’è sicuramente una grande slancio nei rapporti commerciali e nessuno di noi si fa intimorire da quelle che sono le discussioni politiche sui dazi. L’eventualità di un dazio permanente universale al 10% è gestibile dalle nostre imprese”. Così il consigliere delegato di AmCham Italy, Simone Crolla, a margine dell’assemblea per i 110 anni della Camera di Commercio italoamericana.

