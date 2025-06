Bari, la Guardia Costiera soccorre due ragazzi bloccati su uno scoglio

BARI (ITALPRESS) – In mattinata, a causa delle avverse condizioni meteo-marine caratterizzate da forte vento di maestrale e mare agitato, due ragazzi sono rimasti bloccati su uno scoglio, impossibilitati a rientrare a riva in sicurezza. La Sala Operativa della Guardia Costiera di Bari, ricevuta la segnalazione, ha immediatamente attivato l’intervento di soccorso: da terra è stata inviata la pattuglia di “Mare e Laghi Sicuri”, mentre via mare sono intervenuti il battello B180 e la motovedetta CP 844, con a bordo un Rescue Swimmer (soccorritore marittimo specializzato). Il Rescue Swimmer, nonostante le difficili condizioni del mare, ha raggiunto a nuoto i due giovani, assicurandone il recupero in sicurezza.

pc/mca2

Fonte video: Guardia Costiera