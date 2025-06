Cremona Musica International Exhibitions and Festival, riconosciuta a livello mondiale come eccellenza nel panorama fieristico musicale, sbarca a Roma per partecipare alla mostra Esporre Innovazione, le fiere Hub del Made in Italy, iniziativa organizzata dall’Associazione Aefi – Associazione Esposizioni e Fiere Italiane – che si terrà, con la secona sessione dal 26 giugno al 14 luglio presso Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Con il suo focus distintivo sullo strumento artigianale d’alta gamma, Cremona Musica, prodotta da CremonaFiere SpA, in collaborazione con il Consorzio Liutai A. Stradivari, presenterà l’esposizione Trasformazioni Sonore: dal cuore del legno all’innovazione digitale. Questa mostra offre un viaggio affascinante che illustra lo sviluppo dell’antica arte liutaia verso le frontiere del suono digitale, dimostrando come la liuteria moderna unisca esperienza artigiana e tecnologia per raggiungere il suono perfetto.

Cremona Musica, da sempre punto di riferimento per l’eccellenza nel settore, vuole evidenziare come oggi, dietro all’artigianalità e all’arte che esprime un violino, si celino studi scientifici avanzati e l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. La costruzione scientifica è ormai un’arte multidisciplinare che integra il saper fare con chimica, informatica, fisica acustica e ingegneria del suono. Questo approccio innovativo consente la creazione di strumenti acusticamente perfetti, guidando la ricerca del suono futuro e valorizzando al contempo il prezioso artigianato artistico italiano.

La fusione tra tradizione e innovazione nella liuteria verrà rappresentato all’interno di un corner dedicato a Cremona Musica dove sarà possibile ammirare tre elementi chiave di questa antica tradizione: tavole armoniche, un violino e uno una presentazione multimediale che spiegherà in dettaglio lo sviluppo dell’arte liutaia.

L’apertura al pubblico è prevista tutti i giorni feriali, da lunedì a venerdì dalle ore 17 alle 20, e il sabato dalle ore 10 alle 18. L’ingresso è libero previa identificazione, direttamente da via Veneto 33.

© Riproduzione riservata