Ferrari, Beganovic al posto di Leclerc nella prima sessione di libere in Austria

(Adnkronos) – Novità in casa Ferrari. Dino Beganovic, pilota del team Hitech e del programma della Ferrari Driver Academy, guiderà la SF-25 di Charles Leclerc a Spielberg, in vista del Gran Premio d’Austria del prossimo weekend. Per lui, un test nelle FP1. Il secondo, per lo svedese, al volante di una Formula 1, dopo il debutto in Bahrain ad aprile. In Austria, nella prima sessione di prove libere ci sarà spazio anche per Alex Dunne, che correrà sulla McLaren di Lando Norris.

“Un grande momento in rosso. Dino Beganovic tornerà al volante della vettura di Charles per le FP1 a Spielberg” ha comunicato la Ferrari sui propri canali social. L’impiego di Beganovic consentirà al team di Maranello di chiudere due delle quattro sessioni FP1 obbligatorie per un rookie durante la stagione. Le altre due dovranno essere fatte con la monoposto di Lewis Hamilton.

Ma chi è il giovane Beganovic? Nato in Svezia, il classe 2004 fa parte della Ferrari Driver Academy. Dopo la trafila nelle serie minori, ha chiuso al sesto posto il campionato di Formula 3 nelle ultime due stagioni ed è attualmente impegnato nel campionato di Formula 2 con ottimi risultati. In Bahrain, al suo esordio sulla Rossa, aveva chiuso 14° nella classifica combinata delle PL1.