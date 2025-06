Iran, Massolo “Il raid Usa è stato un’azione chirurgica”

MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo avuto un’azione americana volutamente e dichiaratamente chirurgica, limitata a siti nucleari di arricchimento dell’uranio e con l’idea da parte americana che questo debba servire per indurre l’Iran non già ad un cambio di regime – quello non può che venire dal basso ed è difficile provocarlo con azioni aeree – ma per riportare ad una situazione di negoziato che era stata interrotta”. Così l’ambasciatore Giampiero Massolo, presidente del Comitato di supervisione e Senior Advisor ISPI, a margine dell’assemblea annuale per i 110 anni della Camera di Commercio Italoamericana in corso a Milano, alla domanda sui bombardamenti americani in Iran.

