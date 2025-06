Iran-Usa, Tajani “Ue abbia linea comune e lavori per de-escalation”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’attacco americano c’è stato, dobbiamo lavorare affinché ci sia una de-escalation, per questo ho parlato con il ministro degli Esteri dell’Iran e di Israele ribadendo la posizione dell’Italia di cessare il fuoco. Questa dovrà essere la linea comune dell’Unione europea che dovrà proseguire unita al fine di garantire la stabilità in Medio Oriente”. Queste le parole del ministro degli esteri Antonio Tajani, arrivando al Consiglio affari esteri in corso a Bruxelles.

