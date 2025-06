Due giornate per raccontare e valorizzare l’identità di un territorio che scommette sulla cultura, sulla musica e sul paesaggio per il proprio rilancio. Il 28 e 29 giugno, Isola Dovarese e Torre de’ Picenardi ospitano un ricco calendario di appuntamenti che intrecciano concerti, degustazioni, pedalate ed esperienze all’aperto, accompagnando il pubblico alla scoperta delle progettualità legate al programma “Borghi della Cultura e del Benessere”.

Fulcro dell’evento sarà la presentazione del recupero architettonico e funzionale di Palazzo Dovara, destinato a diventare una Casa della Musica nel cuore della centrale piazza Matteotti. Accoglierà al suo interno spazi per le prove e la residenza degli artisti, ambienti per l’accoglienza, e aree destinate a iniziative culturali e di innovazione sociale, grazie anche al sostegno dell’iniziativa Progetti Comuni di Fondazione Cariplo. Sotto i portici del Palazzo sarà allestita un’esposizione con la presentazione delle realtà, imprese e associazioni coinvolte nel progetto e con i poster che illustrano gli esiti della Spring School organizzata a inizio giugno a Torre de’ Picenardi in collaborazione con l’Università di Bergamo. Un’occasione per conoscere i soggetti che contribuiranno alla futura animazione del luogo con iniziative economiche e culturali e immaginare, attraverso gli spunti progettuali avanzati dal laboratorio sperimentale, idee nuove per migliorare la qualità di vita delle comunità locali.

Il programma sarà arricchito da momenti conviviali e musicali: dalla Cena del Ludiluglio in piazza Matteotti a cura della Pro Loco, seguita dal concerto dei Rusty Brass – Street Band. Domenica 29 giugno il pubblico potrà partecipare a un tour in bicicletta tra argini, campagna e aziende agricole, che si concluderà con un suggestivo concerto sul fiume Oglio presso il Molino Vecchio, dove si esibirà il Corpo Bandistico Quinzanese, seguito da un aperitivo organizzato in collaborazione con i ristoratori locali.

La due giorni “Dove il paesaggio risuona” sarà un fine settimana per approfondire le progettualità in atto e combinare la scoperta di un territorio che, coniugando cultura e benessere, si prepara ad accogliere nuovi visitatori e a dare nuova linfa alle sue comunità.