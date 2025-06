Lupi “Interfaccia porto-città a Palermo vedrà la luce entro fine anno”

PALERMO (ITALPRESS) – “I lavori nel porto di Palermo vanno avanti e in questo senso mi sento di tranquillizzare tutti i cittadini e coloro che a vario titolo sono interessati alle opere in fase di realizzazione nei porti che amministriamo. Siamo ormai partiti anche con i lavori che riguardano il nuovo bacino di carenaggio: pochi giorni fa abbiamo trasferito il terminal container dal porto di Palermo a quello di Termini Imerese, ma abbiamo tante progettualità pronte anche nei porti decentrati di Gela, Licata e Sciacca; le attività proseguono regolarmente, non possiamo fermarci un attimo”. Lo ha detto Luca Lupi, segretario dell’Autorità di Sistema portuale per la Sicilia occidentale, soffermandosi sulle opere in via dicompletamento in ambito marittimo: “L’opera a cui teniamo particolarmente è sicuramente l’interfaccia porto-città, che vedrà la luce entro la fine di quest’anno; altrettanto importante è il nuovo bacino di carenaggio che ha un importante valore economico, considerato che parliamo di 450 milioni di euro e che avrà anche un importante effetto a livello occupazionale sul territorio. La fermata della metropolitana all’interno del porto è un’opera strategica: anche questi lavori stanno andando avanti e saranno completati nei prossimi mesi. Questa fermata è strategica per il flusso di crocieristi e avrà modo di collegare con maggiore facilità il porto al resto della città”, ha aggiunto.

