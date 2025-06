MO, Meloni “Pronti a fornire il nostro contributo per futuro di pace”

ROMA (ITALPRESS) – “Per la Palestina, siamo pronti a fornire il nostro contributo per un assetto futuro in cui i due popoli possano convivere in pace, dignità e sicurezza, in cui i terroristi non possano avere alcun ruolo”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista della riunione del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno.

Fonte video: Palazzo Chigi