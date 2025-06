Coldiretti Cremona esprime soddisfazione per la misura approvata dal Consiglio dei Ministri, che recepisce le istanze avanzate dall’Organizzazione per dare risposte concrete alle aziende colpite dalla Peste Suina Africana. Lo stanziamento di 5 milioni di euro per sostenere gli allevatori colpiti dalla Psa, spiega la Coldiretti, va nella direzione che avevamo auspicato ora è necessario trasferire i fondi quanto prima ad agricoltori e allevatori. “È una notizia molto positiva – sottolinea il Direttore di Coldiretti Cremona Giovanni Roncalli – che mostra ulteriore attenzione sul tema della Psa. A questo punto – aggiunge – serve che Agea parta velocemente con la liquidazione del 70% dei danni subiti dalle imprese per poi liquidare il restante 30%. Le risorse in questo momento ci sono, dobbiamo dare una risposta concreta ai bisogni delle aziende”.

Soddisfazione anche per i 47 milioni per il 2024 destinati al potenziamento del Fondo per l’Innovazione in Agricoltura. È un segnale importante che va nella direzione giusta, spiega Coldiretti Cremona, perché le imprese agricole non possono essere lasciate sole né di fronte all’emergenza sanitaria legata alla Psa, né nel processo di transizione digitale ed ecologica, che richiede investimenti ma garantisce sostenibilità e competitività. Questi interventi rappresentano un passo concreto verso la tutela del reddito degli imprenditori agricoli, sempre più esposti agli effetti delle crisi climatiche e sanitarie, ma determinati a garantire la sicurezza alimentare del Paese.

