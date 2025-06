Il Museo Archeologico S. Lorenzo di Cremona ha ospitato domenica l’11a edizione del Summer Poetry Festival organizzato da Centro Ticonzero Aps con la collaborazione del Comune di Cremona, Comitato di Studi Mara Soldi Maretti, Circolo Poetico Correnti e Winifred Crema.

L’iniziativa è dedicata ai linguaggi della poesia e quest’anno in particolare sviluppa le diverse declinazioni della performance in poesia, mettendo in evidenza i percorsi estetici ed artistici dei giovani e dei singoli autori. Spazio quindi ai tradizionali reading così come alla performance muta e ad altro ancora.

Non è mancato poi un momento sul mercato creativo delle piccole realtà editoriali con vari esponenti del settore. In giornata è stata inaugurata inoltre la mostra Brucia Nel Cielo di Babinski (acrilici su tela) e Alexstudio (creazioni digitali), doppia personale allestita nelle sale museali. L’esposizione resterà visitabile fino al 29 giugno.

Il servizio di Federica Priori

