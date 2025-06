Al via l’estate al Castello di Santa Severa, Rocca “Patrimonio unico”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Castello è un patrimonio unico e straordinario. Penso che un programma migliore non si potesse avere. Sono due mesi intensi con cinema, musica, cantanti, opera, balletti”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della conferenza stampa di presentazione del programma estivo di eventi, quasi tutti gratuiti, che si terranno tra luglio e agosto al castello di Santa Severa. Sul rischio di togliere valore alla cultura con l’ingresso gratuito? Rocca guarda ai giovani “La cultura oggi è probabilmente una delle cose che manca. Dobbiamo fare in modo che si favorisca una una nuova presa di contatto. Fare in modo che ci sia un’accessibilità degli spettacoli è un’idea che a me piace”.

