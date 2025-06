La Cremonese ha scelto il suo condottiero: Davide Nicola è in dirittura d’arrivo per il ruolo di nuovo allenatore dei grigiorossi.

Prima scelta da subito, uomo delle salvezze impossibili, il tecnico di Luserna San Giovanni, provincia di Torino, è in via di definizione dell’accordo con la Cremo: sposare il progetto grigiorosso significa puntare alla permanenza nella massima serie.

Davide Nicola ha allenato a Lumezzane in Serie C, al Livorno in Serie B nel periodo 2012-2014 con promozione in A (esperienza condivisa con Paolo Armenia direttore generale), per approdare poi al Bari in B, al Crotone in A, all’Udinese, al Genoa, al Torino, alla Salernitana (salvezza clamorosa nel massimo campionato), all’Empoli fino all’esperienza al Cagliari con cui ha concluso la stagione 2024/‘25 ottenendo la salvezza alla penultima giornata di campionato.

Eleonora Busi

© Riproduzione riservata