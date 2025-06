Difesa, dalla Commissione Ue procedure più semplici per investimenti

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione Europea ha presentato un pacchetto di proposte per accelerare gli investimenti e la produzione nel settore della difesa. Le misure, raccolte in un regolamento omnibus, mirano ad aiutare gli Stati membri e l’industria a potenziare le capacità e le infrastrutture di difesa, per prepararsi a eventuali conflitti e prevenirli. Tra le proposte, un regime di autorizzazione accelerato per i progetti nel settore della difesa, per scendere a un massimo di 60 giorni, la riduzione degli oneri amministrativi nel quadro del Fondo europeo per la difesa, l’incoraggiamento di acquisti congiunti e il miglioramento dell’accesso ai finanziamenti, razionalizzando i criteri di ammissibilità di InvestEU. Le proposte legislative saranno al centro dei negoziati al Parlamento e al Consiglio europeo, secondo la procedura legislativa ordinaria. L’iniziativa di Bruxelles si basa sulla visione delineata nel Libro bianco sulla preparazione alla difesa europea 2030.

gsl

