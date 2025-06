Tornano domenica prossima, 29 giugno, le bancarelle su viale Po, nel tratto compreso tra piazza Cadorna e largo Moreni, per la tradizionale Fiera merceologica di San Pietro. Gli operatori, che provengono anche da altre regioni italiane oltre la Lombardia, occuperanno il posteggio loro assegnato a partire dalle 5:30, mentre l’attività di vendita è consentita dalle 7 sino alle 24.

Trattandosi di una fiera non specializzata – fannno sapere dal Comune – i posteggi possono essere utilizzati per la vendita di qualsiasi prodotto, fatte salve eventuali limitazioni o divieti imposti per motivi di ordine igienico, sanitario. Per esigenze di mantenimento dell’equilibrio commerciale e di un giusto assortimento merceologico, compatibili con il carattere non specializzato della fiera, i posteggi riservati alla vendita di prodotti non alimentari non possono essere destinati alla vendita di prodotti alimentari e viceversa.

I posteggi riservati al settore alimentare devono essere attrezzati con banchi e/o automarket; è inoltre vietato l’uso di altoparlanti o quant’altro possa turbare o compromettere l’ordinato e sicuro svolgimento dell’attività. La vigilanza è affidata agli agenti di Polizia Locale e a tutti gli altri organi di Polizia.

Sempre domenica 29 giugno, dalle ore 22:45, appuntamento con lo spettacolo pirotecnico. La realizzazione dei fuochi è stata affidata ad una ditta qualificata che organizzerà uno spettacolo di circa 20 minuti con un gran finale che illuminerà a giorno l’intera città. Considerata la presenza di un pubblico numeroso durante la manifestazione, verrà disciplinata la circolazione a tutela della sicurezza dei pedoni con apposita ordinanza del Comandante della Polizia Locale.

© Riproduzione riservata