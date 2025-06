2.560 interventi ispettivi e 214 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: questi i dati sull’attività messa in campo nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, dalla Guardia di Finanza di Cremona.

Questi i numeri resi noti durante la celebrazione del 251° anniversario della fondazione del corpo, celebrato martedì pomeriggio al campus di Santa Monica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Cremona. A fare il quadro della situazione è stato il colonnello Massimo Dell’Anna, comandante della Guardia di Finanza di Cremona.

CONTRASTO DELLE FRODI E DELL’EVASIONE FISCALE

Durante l’ultimo anno e mezzo le Fiamme Gialle hanno messo a segno 405 interventi a tutela delle entrate dello Stato, quantificando una base imponibile netta sottratta a tassazione di 210 milioni di euro, Iva evasa per 71 milioni, nonché un imponibile Irap di 303 milioni.

“Le attività ispettive hanno consentito di individuare 58 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco, nonché 88 lavoratori in “nero” e 639 irregolari, con la segnalazione di 59 datori di lavoro per utilizzo di manodopera irregolare e in nero” ha specificato Dell’Anna.

I finanzieri hanno scoperto, inoltre, 2 casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte. I soggetti denunciati per reati fiscali sono 119, di cui 7 tratti in arresto. Sono stati sequestrati beni costituenti profitto dell’evasione e delle frodi fiscali, per un valore di 19,2 milioni di euro.

In materia di responsabilità amministrativa degli Enti sono stati “proposti sequestri patrimoniali per 8,8 milioni di euro e sono stati effettuati sequestri sulle disponibilità finanziarie giacenti sui conti correnti bancari di due persone giuridiche per circa 500 mila euro”.

Sono state avanzate 8 proposte di cessazione della partita Iva e di cancellazione dalla banca dati Vies, nei confronti di soggetti economici connotati da profili di pericolosità fiscale.

I 108 interventi eseguiti a contrasto delle indebite compensazioni e altri illeciti relativi ai crediti di imposta hanno consentito di disvelare oltre 9 milioni di euro di crediti inesistenti o non spettanti indebitamente compensati.

I 18 interventi a contrasto del gioco illegale hanno permesso di riscontrare 3 violazioni inerenti apparecchi e congegni da divertimento irregolari.

TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA

“L’attività della Guardia di finanza nel comparto della tutela della spesa pubblica è orientata a vigilare sul corretto utilizzo delle risorse dell’Unione europea e nazionali, per la realizzazione di interventi a sostegno di imprese e famiglie” ha spiegato ancora il comandante.

Le direttive impartite mirano, in via prioritaria, al presidio dei progetti e degli investimenti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A questo proposito le Fiamme Gialle hanno eseguito 176 interventi orientati a verificare la spettanza a cittadini e imprese di crediti d’imposta, di contributi e finanziamenti, oltreché la corretta esecuzione delle opere e dei servizi oggetto di appalti pubblici. In tale ambito sono stati quantificati 783mila euro di contributi non spettanti e altrettanti di crediti inesistenti/non spettanti.

Attenzione alta anche sulla tutela di altre risorse dell’Unione europea, tra cui gli aiuti previsti dalla Politica Agricola Comune e dalla Politica Comune della Pesca. 2 gli interventi condotti in questo ambito, per 39mila euro di contributi controllati.

“L’azione del Corpo nel contrasto ai fenomeni corruttivi e agli altri delitti contro la Pubblica Amministrazione, “svolta facendo leva sulle peculiari potestà investigative che connotano la polizia economico-finanziaria e sviluppando indagini strutturate, di natura tecnica, finanziaria e patrimoniale, volte a ricostruire le regie criminali e il ruolo dei soggetti coinvolti, ha portato alla denuncia di 8 soggetti, con la quantificazione di condotte di peculato per 450mila euro con l’esecuzione di provvedimenti cautelari reali per 270mila euro” ha spiegato ancora il colonnello Dell’Anna.

Nell’ambito della collaborazione con l’Autorità giudiziaria – penale e contabile – sono state eseguite 30 indagini in tema di spesa pubblica al cui esito sono stati denunciati 56 soggetti. Sono inoltre stati segnalati alla Corte dei conti 6 soggetti, con l’accertamento di danni erariali per 562 mila euro.

CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA

“Nell’attività di contrasto alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria, l’azione del Corpo mira a bloccare le infiltrazioni criminali nell’economia legale e, contemporaneamente, a tutelare il libero mercato e il rispetto delle regole della sana concorrenza” ha sottolineato il comandante provinciale.

In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 12 interventi, che hanno portato alla denuncia di 21 persone, di cui 12 tratte in arresto, alla ricostruzione di operazioni illecite per 77,5 milioni di euro ed a sequestri per 5,9 milioni di euro. Sono stati investigati oltre 276 flussi finanziari sospetti generati dagli operatori del sistema di prevenzione antiriciclaggio.

In materia di reati fallimentari e del codice della crisi di impresa, sono stati effettuati 8 interventi, con la denuncia di 23 soggetti di cui 1 in stato di arresto, distrazioni accertate per 5,6 milioni di euro e sequestri per 653 mila euro.

In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 47 soggetti, che hanno portato a proposte di sequestro per 3,3 milioni di euro ed a confisca di beni per 146 mila euro.

Sono stati eseguiti, poi, 1.287 accertamenti a seguito di richieste pervenute dai Prefetti della Repubblica, riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia. Il contrasto ai traffici illeciti, in generale, viene assicurato anche nell’ambito del Servizio “117”.

Sul versante della tutela del mercato dei beni e dei servizi, sono stati eseguiti 21 interventi, sviluppate 2 deleghe dell’Autorità Giudiziaria e denunciati 5 soggetti. Questo ha portato al sequestro di circa 7.000 prodotti contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy, non sicuri e in violazione della normativa sul diritto d’autore.

OPERAZIONI DI SOCCORSO E CONCORSO NEI SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

“Il controllo del territorio e delle vie di comunicazione che attraversano la provincia è stato assicurato, durante l’anno, da 1460 pattuglie impegnate nel servizio di pubblica utilità 117 e nel controllo economico del territorio, nonché da un dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti che vede permanentemente impegnate diverse aliquote dei reparti presenti nella provincia” ha sottolineato Dell’Anna.

“È continuata, a livello locale, l’attività di collaborazione con le altre Forze di Polizia, con le quali il Corpo, in un’ottica di continua sinergia, ha fornito il suo apporto di natura concorsuale per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”.

A questo proposito, nel 2024 sono state impiegate complessive 263 giornate/uomo in servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni, eventi sportivi, e altri eventi. Tale impegno, che sta continuando anche nel 2025, ha portato ad un impiego complessivo di 100 giornate/uomo in servizi di ordine pubblico.

“Rilevante è stato anche il contributo concorsuale ai controlli straordinari sul territorio provinciale ed ai controlli interforze nelle “zone particolarmente sensibili” – effettuati da ottobre 2024 a maggio 2025 – sotto l’attenta regia del Prefetto di Cremona, al fine di rafforzare ulteriormente il dispositivo generale di contrasto alla criminalità” ha concluso il colonnello Dell’Anna.

