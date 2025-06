Iran, Trump “Non sono contento di Israele per violazione tregua”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Non mi è piaciuto il fatto che Israele abbia lanciato dei missili subito dopo che abbiamo fatto l’accordo. Non avevano bisogno di farlo”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha criticato la violazione del cessate il fuoco fra Israele e Iran, parlando con i giornalisti prima di partire per il vertice Nato che prende il via oggi all’Aia. Trump ha criticato entrambe le parti per la violazione della tregua, da lui stesso annunciata attraverso un messaggio sui social e che ha avuto inizio alle sei di questa mattina ora italiana. Secondo il capo della Casa Bianca, Israele ha risposto ad un razzo “che non è atterrato da nessuna parte” e ha reagito con un atto di ritorsione “molto forte”.

lcr/gsl (Fonte video: Profilo X Rapid Response 47)