Stefano Gariano è il nuovo Direttore Generale di “Cremona Solidale”. Lo ha deciso il Cda nella seduta di martedi 24 giugno; succede a Simona Gentile (direttore sanitario) che da un anno e mezzo circa ricopre l’incarico ad interim.

Il Dott. Gariano prenderà servizio compatibilmente con gli attuali impegni lavorativi, con decorrenza dall’8 settembre prossimo.

Classe 1976, laureato presso l’Università Bocconi di Milano in Economia, Discipline Economiche e Sociali (DES), arriverà a Cremona Solidale dopo una esperienza ventennale nel settore sanitario; ultimo incarico presso l’IRCCS Maugeri di Veruno (NO).

“Il Consiglio di Amministrazione – si legge in una nota – certo che il Dott. Gariano contribuirà in modo determinante

alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Azienda, rafforzando il ruolo di Cremona Solidale come punto di riferimento nel sistema di Welfare territoriale, gli dà il benvenuto e gli augura buon lavoro”.

