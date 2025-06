Operazione Lumia, Raimondo(GdF)”Sistema raffinato copriva estorsioni”

CATANIA (ITALPRESS) – “Il meccanismo era abbastanza raffinato. Come è stato spiegato le figure giuridiche del procacciamento d’affari servivano a schermare determinate attività che erano illecite. C’è quindi una certa raffinatezza e un certo grado di sensibilità per individuare una copertura documentale e giuridica a quella che di fatto e in realtà è un’estorsione. Quindi il procacciamento serviva a giustificare i proventi di attività illecite che venivano date in mano dalle singole attività e aziende direttamente in mano ai soggetti del sodalizio criminale”. Lo ha detto Antonino Raimondo, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Catania, a margine della conferenza stampa sull’Operazione Lumia.

