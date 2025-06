Restauro e risanamento conservativo delle facciate della scuola media Vida: l’assessore Paolo Carletti ha portato il progetto in Giunta nella seduta di mercoledì.

Le opere si concentreranno sul corpo di fabbrica principale. Il complesso ospita oltre alla scuola media Statale Vida, il CPIA, centro provinciale per l’istruzione degli adulti.

Il restauro e il risanamento si rendono necessari visto il susseguirsi nel corso degli ultimi anni di un lento ma costante deterioramento delle parti ad intonaco in facciata con il distacco di alcune parti; in passato sono stati predisposti degli interventi di messa in sicurezza.

Il progetto prevede il ripristino degli elementi come lesene, intonaci, malte, consolidamenti dell’apparato dello scalone di ingresso. Il costo complessivo dell’intervento ammonta ad € 200.000,00. L’intervento è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2024-2026. L’affidamento dei lavori è subordinato all’effettiva disponibilità economica a seguito della variazione di bilancio. sgal

© Riproduzione riservata