Tg Sport – 25/6/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Esame Manchester City per la Juve, che vuole David– Sorrisi per Chelsea e Benfica, Auckland fa la storia– Europeo di femminile, dopo 30 anni Italia in semifinale– Paolini di forza e rabbia a Bad Homburg, quarti conquistati– La Formula Uno in Austria per una tappa cruciale

