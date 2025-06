Il Cipess ha approvato in via definitiva un’opera strategica per la viabilità lombarda: il raddoppio del ponte sul fiume Adda lungo la Paullese, nel tratto compreso tra Crema e Spino d’Adda. Un intervento atteso da anni, che migliorerà in modo decisivo la sicurezza, la scorrevolezza del traffico e la qualità della vita per migliaia di cittadini e pendolari delle province di Cremona e Lodi. Ad annunciarlo Riccardo Vitari, consigliere regionale della Lega.

“Il progetto – spiega Vitari – prevede il raddoppio della carreggiata per circa 1,6 chilometri, la costruzione di un nuovo ponte in acciaio tra quelli già esistenti e la riqualificazione dei ponti attuali, con un’attenzione particolare al ponte storico Asburgico. Un investimento da 38 milioni di euro, coperto per oltre 30 milioni da Regione Lombardia e per la parte restante dalla Provincia di Cremona. Ringrazio il ministro Matteo Salvini, che ancora una volta dimostra grande attenzione per il territorio, il sottosegretario Alessandro Morelli e l’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi, da sempre in prima linea per la nostra Lombardia: il loro lavoro è stato fondamentale per arrivare all’approvazione di questo progetto strategico, atteso da anni, che rappresenta una svolta concreta per la sicurezza stradale, la mobilità e lo sviluppo del territorio”.

Un percorso iniziato nel 2016, con 16 milioni di euro, diventati nel frattempo 38. Ora il via alla Provincia di Cremona per mettere a gara il progetto esecutivo.

Questo il commento del consigliere regionale del Pd Matteo Piloni: “L’approvazione del ponte di Spino d’Adda da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile è definitiva. Un’ottima notizia, che avevo anticipato la scorsa settimana a seguito della riunione preparatoria del Cipess avvenuta a Roma due settimane fa. Ora si deve procedere spediti per appaltare i lavori e avviare il cantiere nei tempi previsti”.

Soddisfazione anche da parte di Andrea Bergamaschini, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Crema: “Questa approvazione è una notizia straordinaria per tutto il nostro territorio. Il ministro Salvini sta dimostrando con i fatti una costante attenzione per la viabilità che collega Crema al resto della Lombardia, e questo è fondamentale per i cittadini, per le imprese e per la qualità della vita. L’ammodernamento della Paullese e la realizzazione del nuovo ponte sull’Adda sono interventi che attendevamo da troppo tempo e che finalmente diventano realtà. Ringrazio il ministro e l’assessore Terzi per l’impegno concreto dimostrato nei confronti della nostra città”.

